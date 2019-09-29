с чего всё началось

Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

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Происшествия Танкер с россиянами на борту загорелся в Южной Корее На борту корабля находилось 25 членов экипажа, среди которых было десять россиян.

Армия и оружие Два военных самолета США замечены у берегов Крыма Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости.

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