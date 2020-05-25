Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВУраган обрушился на Екатеринбург

На Екатеринбург обрушился ураган. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер порывами до 28 метров в секунду ломают деревья и рекламные конструкции. На одной из строек рухнул кран.
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При штормовом ветре в Свердловской области погибли два человека

RT на русском11:16

В Екатеринбурге прошел ураган: он валил деревья, качал высотки, подбрасывал людей

Znak.com10:06

На Екатеринбург обрушился ураган с градом: онлайн-трансляция

КП - Екатеринбург08:18

В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра

РИА Новости09:37

Шквалистый ветер в Екатеринбурге сломал деревья и уронил кран на стройплощадке

ТАСС09:01

Шторм сдул фасады с домов и вырвал деревья с корнем. Фото, видео

66.ru08:05

В Екатеринбурге устраняют последствия непогоды

Областная газета10:00
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
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Происшествия

Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области

"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Общество

Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
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Здоровье

Доказана эффективность лекарства против коронавируса

Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность препарата ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Футбол

«Ростов» сделал предложение Деспотовичу

Ростовский клуб уже сделал предложение нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, который ранее попрощался с командой из Оренбурга.
Евро-футбол.ру 13:23
Экономика

России предсказали сильнейший за десятилетие кризис

В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис.
Городовой 08:46
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
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Наука

Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»

Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
Lenta.ru 09:54
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Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
1
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Армия и оружие

Громкое название: в ВВС Индии формируется новая эскадрилья «Летающие пули»

Речь идёт об эскадрилье под громким названием «Летающие пули». Она получили 18-й номер в структуре индийских ВВС.
Военное обозрение 08:49
Общество

В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:09
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Общество

В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов

С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер вчера в 04:05
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
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Футбол

«Ротор» сменит юридическое лицо

Генеральный директор волгоградского Ротора Андрей Рекечинский сообщил, что клуб собирается сменить юридическое лицо до начала следующего сезона.
Советский спорт 13:54
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
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Экономика

Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель

Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли в России по версии BEFL произошли изменения.
Коммерсантъ 09:57
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Кино

Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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