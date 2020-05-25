Происшествия
РЕН ТВУраган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер порывами до 28 метров в секунду ломают деревья и рекламные конструкции. На одной из строек рухнул кран.
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Происшествия
Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области
"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Здоровье
Доказана эффективность лекарства против коронавируса
Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность препарата ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Live24 13:23
Футбол
«Ростов» сделал предложение Деспотовичу
Ростовский клуб уже сделал предложение нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, который ранее попрощался с командой из Оренбурга.
Евро-футбол.ру 13:23
Экономика
России предсказали сильнейший за десятилетие кризис
В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис.
Городовой 08:46
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Наука
Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»
Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
Lenta.ru 09:54
Общество
Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Армия и оружие
Громкое название: в ВВС Индии формируется новая эскадрилья «Летающие пули»
Речь идёт об эскадрилье под громким названием «Летающие пули». Она получили 18-й номер в структуре индийских ВВС.
Военное обозрение 08:49
Общество
В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня
Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:09
Общество
В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов
С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады.
Городской репортер вчера в 04:05
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Футбол
«Ротор» сменит юридическое лицо
Генеральный директор волгоградского Ротора Андрей Рекечинский сообщил, что клуб собирается сменить юридическое лицо до начала следующего сезона.
Советский спорт 13:54
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Экономика
Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель
Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли в России по версии BEFL произошли изменения.
Коммерсантъ 09:57
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Кино
Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02