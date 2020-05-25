На Екатеринбург обрушился ураган. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер порывами до 28 метров в секунду ломают деревья и рекламные конструкции. На одной из строек рухнул кран.

Происшествия Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области "Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона. 1

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 5

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 54

Здоровье Доказана эффективность лекарства против коронавируса Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность препарата ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Футбол «Ростов» сделал предложение Деспотовичу Ростовский клуб уже сделал предложение нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, который ранее попрощался с командой из Оренбурга.

Экономика России предсказали сильнейший за десятилетие кризис В ближайшие годы Россию может настигнуть сильнейший за последнее десятилетие экономический кризис. 114

Наука Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга» Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием. 18

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 50

Авто У компактвэна Fiat 500L не будет преемника Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.

Общество В Ростовской области разрешат работу магазинов и детсадов С 25 мая в Ростове разрешат работу магазинов непродовольственных товаров, а с 1 июня — откроют детские сады. 166

Общество Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. 2,5K

Футбол «Ротор» сменит юридическое лицо Генеральный директор волгоградского Ротора Андрей Рекечинский сообщил, что клуб собирается сменить юридическое лицо до начала следующего сезона.

Общество Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 1K

Экономика Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель Компания Александра Ткачева стала третьим в РФ владельцем сельхозземель В рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли в России по версии BEFL произошли изменения. 1

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 12

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 622

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 1,9K