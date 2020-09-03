Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада
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Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.В источнике
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