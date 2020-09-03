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Ураганный ветер сорвал часть крыши в Находке

В Находке очевидец заснял последствия тайфуна «Майсак» на видео — ураганный порыв ветра сорвал со здания крышу. Ролик опубликовали в соцсети Instagram в четверг, 3 сентября. На кадрах видно, как кусок металлической кровли взмывает в воздух, кружится и изгибается от сильных порывов ветра.В источнике
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КП - Владивосток

Тайфун «Майсак» в Приморье – синоптики рассказали о его дальнейшей тактике

КП - Владивосток20:04
Телеканал 360°

«Ветрище адской силы!» Жители Приморья засняли обрушившийся на побережье тайфун

Телеканал 360°вчера в 03:53
Lenta.ru

Мощнейший за полвека ураган сдул людей, деревья и грузовики в российском городе

Lenta.ruвчера в 06:48
ТК Звезда

Танцующие на ветру: ураган на мосту во Владивостоке раскачивает и валит фуры

ТК Звездавчера в 06:32
Газета.Ru

Во Владивостоке ветер усилился до 43 м/с

Газета.Ruвчера в 04:04
Вести.Ru

Рвет крыши и ломает деревья. В Приморье пришел супертайфун

Вести.Ruвчера в 13:13
ТАСС

Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ТАССвчера в 03:27

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию

Перенаправление экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в обход Литвы через российские порты обсуждается сейчас Москвой и Минском, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, которого цитирует ТАСС.
Российская газетавчера в 11:49
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Настя Каменских показала «страстный микс украинской и мексиканской культур»

Скорее переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите этот головокружительный, страстный и крутой микс украинской и мексиканской культур! — написала артистка в инстаграме, представляя видео.В ролике певица предстает в разных образах на фоне карикатурных персонажей в сомбреро, шляпах и масках, костюме рестлера, футбольной форме и не только.—
ИА InterMedia04:53

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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