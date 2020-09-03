Ураганный ветер сорвал часть крыши в Находке
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В Находке очевидец заснял последствия тайфуна «Майсак» на видео — ураганный порыв ветра сорвал со здания крышу. Ролик опубликовали в соцсети Instagram в четверг, 3 сентября. На кадрах видно, как кусок металлической кровли взмывает в воздух, кружится и изгибается от сильных порывов ветра.В источнике
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