Происшествия
REGNUMУраганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, ветер стих к утру.ВашГород.ру00:25
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Стало известно, какая территория Кузбасса больше всего пострадала от урагана
Комсомольская правда - Кемерово00:46
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Здоровье
Ограничительные меры могут снять в отдельных территориях Прикамья
В Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудил мероприятия и ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий.
ВЕТТА 00:05
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец вчера в 07:23
Общество
«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне
Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Хоккей
Зарплата Мозякина в «Металлурге» сократилась на 130 млн рублей
Зарплата нападающего Сергея Мозякина в «Металлурге» по новому однолетнему контракту составит 50 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 09:53
Происшествия
В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
REGNUM 01:09
Здоровье
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Здоровье
Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции
Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе.
RT на русском вчера в 17:11
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Происшествия
Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области
Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM вчера в 08:10
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Транспорт
Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение
На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.
ГТРК Самара 24 мая в 12:50
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Политика
Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию
Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru вчера в 11:32
Общество
В России ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня
Ограничения на поездки за границу пока не снимают, другие страны придерживаются тех же принципов.
RuNews24.ru 25 мая в 10:47
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Общество
В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем
С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической.
Регион 64 00:41
Общество
Пассажиропоток барнаульского аэропорта снизился на 80%
По его данным, за апрель-май 2020 года пассажиропоток аэропорта снизился на 80%.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:29
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Общество
В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.
REGNUM 00:24
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01