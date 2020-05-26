с чего всё началось

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Здоровье Ограничительные меры могут снять в отдельных территориях Прикамья В Перми оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудил мероприятия и ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий. 8

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 62

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 269

Шоу-бизнес Пригожин ответил Шнурову стихами Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт. 504

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 35

Общество «Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей. 14

Хоккей Зарплата Мозякина в «Металлурге» сократилась на 130 млн рублей Зарплата нападающего Сергея Мозякина в «Металлурге» по новому однолетнему контракту составит 50 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Происшествия В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле. 2

Здоровье Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. 31

Здоровье Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Политика Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.

Транспорт Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Здоровье Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение. 19

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 102

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,2K

Общество В Саратовской области разрешили торговать нижним бельем С сегодняшнего дня на территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической. 40

Общество В восьми населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения Кемерово, 27 мая 2020, 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона. 45