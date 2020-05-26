Происшествия

REGNUMREGNUMУраганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
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Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

REGNUMвчера в 23:44

Штормовой ветер в Кемеровской области повредил кровли домов и зданий

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Сильный ветер в Кузбассе повалил деревья и повредил крыши строений

ИА Красная Веснавчера в 14:46

Власти рассказали о разрушениях после штормового ветра в Кузбассе

Газета Кемеровавчера в 23:00

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

Известиявчера в 12:49

В Кузбассе штормовой ветер повредил крыши домов и повалил деревья

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В Кузбассе штормовой ветер повредил кровли и повалил деревья

РИА Новостивчера в 12:28
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Авто

Принят закон о либерализации тарифов ОСАГО

Либерализацию тарифов обсуждали и дорабатывали четыре года, за это время законопроект был переписан бессчетное количество раз, а в итоге тариф ОСАГО должен стать индивидуальным для каждого клиента.
Авторевю 25 мая в 16:48
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru 25 мая в 13:39
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Музыка

Matrang представит новый альбом онлайн

В рамках выступления артист исполнит свои хиты,представит поклонникам новый альбом "Три", разделенный на автобиографические главы: "Начало пути", "Музыкант" и "Исповедь".
ИА InterMedia вчера в 09:17
Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 15:35
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Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Здоровье

Биолог посоветовала не торопиться переболеть коронавирусом

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова считает, что не стоит стремиться как можно быстрее переболеть COVID-19.
Orenburg.media вчера в 23:12
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Общество

Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС вчера в 20:56
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.
Pravda.Ru 25 мая в 12:20
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Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Наука

Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

Вести.Ru вчера в 02:19
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Общество

Сколько продлится масочный режим в России

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране.
Дни.ру 25 мая в 12:02
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Здоровье

О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог

Татьяна Шилова заметила что, в некоторых случаях глаза действительно могут быть входными воротами для коронавируса, способного поражать слизистую оболочку глаза.
ToDay News Ufa вчера в 10:13
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Общество

Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН вчера в 14:26
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Футбол

Селюк: «€ 3,5 млн за Баделя? На эту сумму можно содержать „Химки“ в РПЛ»

Бадель находится в бесплатной аренде у "Фиорентины", часть зарплаты платит Лацио, а наши умники из "Локо" готовы платить за 31-летнего € 3,5 млн плюс зарплату.
Soccer.ru вчера в 20:52
Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
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Общество

Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае

С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия 25 мая в 05:38
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
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Единоборства

Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»

Sport24.ru 24 мая в 23:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
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Авто

Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид»

Все BMW шестой серии GT для Европы отвечают нормам токсичности Euro 6d.
Драйв вчера в 23:56
Политика

В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию

Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 06:32
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Общество

Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом

Отмечается, что за сутки в Приморье зафиксировано 44 новых случая инфицирования COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1779.
RT на русском вчера в 22:42
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию именем ее отца

Anews вчера в 06:33
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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