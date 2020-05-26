Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

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Музыка Matrang представит новый альбом онлайн В рамках выступления артист исполнит свои хиты,представит поклонникам новый альбом "Три", разделенный на автобиографические главы: "Начало пути", "Музыкант" и "Исповедь".

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 86

Здоровье Биолог посоветовала не торопиться переболеть коронавирусом Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова считает, что не стоит стремиться как можно быстрее переболеть COVID-19. 5

Общество Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона. 2

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Шоу-бизнес Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 114

Политика Познер предупредил США о гражданской войне Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США. 67

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 5

Здоровье О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог Татьяна Шилова заметила что, в некоторых случаях глаза действительно могут быть входными воротами для коронавируса, способного поражать слизистую оболочку глаза. 16

Общество Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями. 526

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 3,5K

Авто Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид» Все BMW шестой серии GT для Европы отвечают нормам токсичности Euro 6d.

Политика В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. 7