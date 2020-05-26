Происшествия
REGNUMУраганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья
Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
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Принят закон о либерализации тарифов ОСАГО
Либерализацию тарифов обсуждали и дорабатывали четыре года, за это время законопроект был переписан бессчетное количество раз, а в итоге тариф ОСАГО должен стать индивидуальным для каждого клиента.
Авторевю 25 мая в 16:48
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru 25 мая в 13:39
Музыка
Matrang представит новый альбом онлайн
В рамках выступления артист исполнит свои хиты,представит поклонникам новый альбом "Три", разделенный на автобиографические главы: "Начало пути", "Музыкант" и "Исповедь".
ИА InterMedia вчера в 09:17
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 15:35
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Здоровье
Биолог посоветовала не торопиться переболеть коронавирусом
Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова считает, что не стоит стремиться как можно быстрее переболеть COVID-19.
Orenburg.media вчера в 23:12
Общество
Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС вчера в 20:56
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.
Pravda.Ru 25 мая в 12:20
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Наука
Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий
Вести.Ru вчера в 02:19
Общество
Сколько продлится масочный режим в России
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране.
Дни.ру 25 мая в 12:02
Здоровье
О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог
Татьяна Шилова заметила что, в некоторых случаях глаза действительно могут быть входными воротами для коронавируса, способного поражать слизистую оболочку глаза.
ToDay News Ufa вчера в 10:13
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН вчера в 14:26
Футбол
Селюк: «€ 3,5 млн за Баделя? На эту сумму можно содержать „Химки“ в РПЛ»
Бадель находится в бесплатной аренде у "Фиорентины", часть зарплаты платит Лацио, а наши умники из "Локо" готовы платить за 31-летнего € 3,5 млн плюс зарплату.
Soccer.ru вчера в 20:52
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия 25 мая в 05:38
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru 24 мая в 23:30
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
Авто
Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид»
Все BMW шестой серии GT для Европы отвечают нормам токсичности Euro 6d.
Драйв вчера в 23:56
Политика
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 06:32
Общество
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом
Отмечается, что за сутки в Приморье зафиксировано 44 новых случая инфицирования COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1779.
RT на русском вчера в 22:42
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
Общество
Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию именем ее отца
Anews вчера в 06:33
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07