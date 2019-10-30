Футбол
Евро-футбол.руУрал — Арсенал (Тула) 2:2 (5:4 по пенальти)
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
|24′
|34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
|37′
|П
Первый участник 1/4 финала Кубка России был определён в серии пенальти. «Урал» с «Арсеналом» устроили голевую перестрелку в течение 25 минут первого тайма.
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