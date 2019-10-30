Первый участник 1/4 финала Кубка России был определён в серии пенальти. «Урал» с «Арсеналом» устроили голевую перестрелку в течение 25 минут первого тайма.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Космос Стал известен состав новой экспедиции на МКС На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Футбол Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020 Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Кино WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.

Происшествия В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.