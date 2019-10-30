Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руУрал — Арсенал (Тула) 2:2 (5:4 по пенальти)

Урал — Арсенал (Тула)
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
24′
34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
37′
П
Первый участник 1/4 финала Кубка России был определён в серии пенальти. «Урал» с «Арсеналом» устроили голевую перестрелку в течение 25 минут первого тайма.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Урал» в серии пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч ТВ12:45

«Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом»

Советский спорт13:18

Победная раздевалка «Урала». Видео

Спорт-Экспресс13:00

«Зенит», ЦСКА, «Урал», «Ахмат» и «Шинник» вышли в 1/4 финала Олимп Кубка России

Sports.ru12:53

Серия пенальти не спасла «Арсенал» в матче с «Уралом»

Московский Комсомолец12:52

«Урал» — «Арсенал» — 2:2 (5:4 по пенальти). Видеообзор матча

Sport24.ru14:04

Годзюр: во время серии пенальти с «Арсеналом» была уверенность, что выиграем

Чемпионат14:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:10, Ашберн
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в школе на севере Москвы

РИАМО 05:34
Кино

В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Футбол

Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru 06:16
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика

Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
РИА Новости 13:43
Общество

В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников

В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
9111.ru вчера в 04:41
Гаджеты

Caviar выпустил новый корпус для iPhone 11 Pro «солнечного» дизайна

Sostav.ru 10:10
Технологии

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

iXBT.com 12:03
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Здоровье

64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 28 октября в 00:15
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости 18:59
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Космос

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Lenta.ru 19:55
Хоккей

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

УтроNews 03:44
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Технологии

Одноразовую посуду из крахмала создали в России

Aobe.ru вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Футбол

Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 14:12
Кино

WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году

Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 03:55
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет.
РБК 17:00
Политика

ФЗНЦ требует наказать США за оккупацию Сирии и незаконную добычу нефти

Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от ООН осудить незаконные действия США в Сирии, которые воруют принадлежащую сирийскому народу нефть.
ФАН 12:25
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Наука

Модель объяснила механизм движения литосферных плит

Французские и итальянские ученые создали модель, которая показывают, что перемещение литосферных плит по большей части вызывает движение мантии Земли.
Индикатор 14:00
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США выставили на продажу реплику бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона, соответствующее объявление опубликовали на eBay.
Тарантас Ньюс вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное