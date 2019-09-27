РПЛ
Нева СпортЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ
|17′
Хердюр Магнуссен
Урал
Расстановка 4‑4‑2
77
Баклов
15
Кулаков
8
Емельянов
19
Поляков
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
44
Егорычев
58
Эль-Кабир
20
Панюков
11
Ильин
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
В Екатеринбурге состоится футбольный матч между «Уралом» и ЦСКА. Команды встретятся в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер Лиги, стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.
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