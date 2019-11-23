РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» прилетел в Екатеринбург

«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых.
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Холод и лед. Бодрящая прогулка «Спартака» по Екатеринбургу

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В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

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На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
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Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

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Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
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В Праге хотят установить памятник Власову на месте монумента Коневу

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В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
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Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
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«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на выезде встретился с "Уфой". Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
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Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре

Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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