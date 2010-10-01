РПЛ

Матч ТВМатч ТВУрал — Спартак 0:0 (2-й тайм)

Урал — Спартак
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как изменился «Спартак» с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.
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