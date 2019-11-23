Футбол
ODDS.ru«Урал» – «Спартак»: аналитики считают гостей фаворитами поединка
Поединок 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» пройдет 24-го ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин, который в последних десяти судимых им поединках в среднем раздал 3.9 желтых карточек.
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Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи
Если проектирование новой трассы пройдет без срыва планируемых дат, то в январе-марте 2020 года будет осуществлено обсуждение подходов к проекту.
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В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
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Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
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Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
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Иран: беспорядки в стране стали следствием заговора
Беспорядки в Иране стали следствием заговора, который был нейтрализован за 48 часов.
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Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах
Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
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Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Футбол
ФК «Уфа» сыграл вничью с «Сочи»
Футбольный матч, состоявшийся 24 ноября в Уфе между ФК «Уфа» и ФК «Сочи», завершился со счетом 1:1.
Теннис
Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца
Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет
Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси
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Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости
Предыдущий рекорд был установлен на выставочном матче в Бельгии между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс в 2010 году в Бельгии.
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В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и сбежал в Карелию
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На Украине жители перекрыли дорогу, требуя включить отопление
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.