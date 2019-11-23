Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Урал» – «Спартак»: аналитики считают гостей фаворитами поединка

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Поединок 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» пройдет 24-го ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин, который в последних десяти судимых им поединках в среднем раздал 3.9 желтых карточек.
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«Урал» – «Спартак»: аналитики считают гостей фаворитами поединка

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«Урал» – «Спартак». 24.11.2019. Где смотреть матч онлайн

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