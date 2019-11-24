Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Урал» – «Спартак»: аналитики считают гостей фаворитами поединка

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Поединок 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» пройдет 24-го ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин, который в последних десяти судимых им поединках в среднем раздал 3.9 желтых карточек.
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