Футбол
ODDS.ru«Урал» – «Спартак»: аналитики считают гостей фаворитами поединка
|58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
|59′
|63′
Наиль Умяров
Гус Тил
|66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
|68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|77′
|85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
|86′
Урал
Расстановка 4‑4‑2
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
57
Фидлер
20
Панюков
11
Ильин
88
Погребняк
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
6
Дантас
10
Бакаев
9
Мирзов
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
Поединок 17-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» пройдет 24-го ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин, который в последних десяти судимых им поединках в среднем раздал 3.9 желтых карточек.
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«Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 ноября 2019 года
LiveSport.ru22 ноября в 19:38
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