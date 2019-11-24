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ЧемпионатЧемпионат«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 24 ноября

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
1 фото
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак». Ставка: «Спартак» победит за 2.10, обе забьют за 1.80, ТБ 2,5 мяча за 2.00.
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