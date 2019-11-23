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Чемпионат«Урал» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 24 ноября
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак». Ставка: «Спартак» победит за 2.10, обе забьют за 1.80, ТБ 2,5 мяча за 2.00.
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«Урал» — «Спартак». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 24 ноября 2019 года
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