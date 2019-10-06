Лига чемпионов

Sputnik ГрузияSputnik Грузия«Урал» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Еще неделю назад "Зенит" лидировал в РПЛ, но поражение в прошлом туре от "Локомотива" (0:1), сразу же отбросило подопечных Сергея Семака на пятую позицию. И все же эта осечка не повлияла на отличную игру питерской команды в Лиге чемпионов УЕФА.
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