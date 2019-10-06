РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Урал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
2 фото
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Зенит» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.15.
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Прогноз Титова на матч «Урал» - «Зенит»

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