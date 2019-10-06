РПЛ
Чемпионат«Урал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге
|3′
Бранислав Иванович
|14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
|27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
|51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
|55′
Олег Шатов
|58′
|63′
Сердар Азмун
|65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
|83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
11
Ильин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
21
Насыров
88
Погребняк
41
Кержаков
4
Осорио
6
Иванович
3
Сантос
15
Караваев
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Зенит» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.15.
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«Урал» — «Зенит». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 6 октября 2019 года
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