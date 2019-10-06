Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Зенит» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.15.

«Урал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ в Екатеринбурге

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