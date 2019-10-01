Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
1 фото
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Наполи». Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.27.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Чемпионат08:20

«Зенит» одержит легкую победу, а «Спартак» на пороге пятого поражения подряд. Превью топ-матчей 12-го тура РПЛ

ProstoProSport03:00

Прогноз Титова на матч «Урал» - «Зенит»

Sport.ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Футбол

Черевченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
News.ru 09:35
Политика

Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения

Газета.Ru 11:13
Политика

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Фигурное катание

Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками

Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия

Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Политика

Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика

Порошенко пришел на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Газета.Ru 10:24
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Происшествия

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Наука

Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»

Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Шоу-бизнес

Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»

StarHit.ru 07:00
Наука

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика

Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Футбол

«Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»

В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Ньюкасла, а Саутгемптон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.
Советский спорт 10:51
Авто

Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам

"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Авто

В Porsche назвали слабым звеном Taycan его водителя

Как известно, Porsche Taycan Turbo набирает 100 километров в час за 3,2 секунды, а версия Turbo S --- всего за 2,8. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 260 километров в час, но запас хода отличается: 450 километров у версии Turbo и 412 --- у Turbo S. Однако не менее важно, что «Тайкан » готов демонстрировать заявленные характеристики раз за разом без потери динамики.
Motor 09:00
Наука

Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 03 октября в 11:24
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Кино

Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное