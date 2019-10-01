Лига чемпионов
Чемпионат«Торино» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
|3′
Бранислав Иванович
|14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
|27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
|51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
|55′
Олег Шатов
|58′
|63′
Сердар Азмун
|65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
|83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
11
Ильин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
21
Насыров
88
Погребняк
41
Кержаков
4
Осорио
6
Иванович
3
Сантос
15
Караваев
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2019/20 «Торино» — «Наполи». Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.27.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Футбол
Черевченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
News.ru 09:35
Политика
Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения
Газета.Ru 11:13
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Фигурное катание
Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками
Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
Российская газета 06:09
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Наука
Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды»
Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.
Naked Science 03 октября в 13:29
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика
Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Футбол
«Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»
В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Ньюкасла, а Саутгемптон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.
Советский спорт 10:51
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Авто
В Porsche назвали слабым звеном Taycan его водителя
Как известно, Porsche Taycan Turbo набирает 100 километров в час за 3,2 секунды, а версия Turbo S --- всего за 2,8. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 260 километров в час, но запас хода отличается: 450 километров у версии Turbo и 412 --- у Turbo S. Однако не менее важно, что «Тайкан » готов демонстрировать заявленные характеристики раз за разом без потери динамики.
Motor 09:00
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 03 октября в 11:24
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26