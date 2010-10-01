Футбол

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ Екатеринбург«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью

Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле. Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр на 25-ой минуте открыл счет.
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