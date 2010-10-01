Футбол
Коммерсантъ Екатеринбург«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью
Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле. Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр на 25-ой минуте открыл счет.
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Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Космос
Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету
В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Теннис
Теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
Красная весна 11:35
Здоровье
Врачи объяснили россиянам, как правильно использовать жвачку
Врачи пояснили, что сохранить здоровье зубов можно с помощью использования жвачки в течение 15 минут после каждого приема пищи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:27
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Absolut TV вчера в 15:16
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Гаджеты
Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro
Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.
Astera вчера в 15:57
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка
«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 18:11
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
Metaratings вчера в 08:52
Футбол
«Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
LiveSport.ru 13:27
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 09:58
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Общество
В России хотят отменить некоторые профессиональные праздники
В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, введенные в СССР.
Авторадио 20 сентября в 00:13
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Россия пытается создать «железный занавес» в Черном море и блокирует учения НАТО, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес.
Известия 21:21
Хоккей
Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс
Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.
RT на русском 13:51
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04