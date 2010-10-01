Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле. Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр на 25-ой минуте открыл счет.

Происшествия Пожар на автостоянке в Киеве потушен Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 22 сентября, на автостоянке в Деснянском районе Киева, потушен.

Политика Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом "Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.

Политика Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Финансы Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Общество Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Политика Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Происшествия В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.

Политика В Китае начали взрывать мечети Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Технологии Программисты создали плагин, который экономит память смартфона Программисты из Масачусетского университета создали плагин для смартфонов, которые раньше считался невозможным.

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Здоровье Медики признались в недооценке опасности вейпинга Медики начинают подозревать, что вейпы очень опасны. Электронные сигареты появились на рынке около десяти лет назад.

Хоккей «Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Футбол РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.

Энергетика Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Игры Sony может выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году Компания высоких технологий Sony в 2020 году может представить одну из самых ожидаемых консолей в мире PlayStation пятого поколения.

Политика В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).