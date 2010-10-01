Футбол
Коммерсантъ Екатеринбург«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью
Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле. Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр на 25-ой минуте открыл счет.
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Происшествия
Пожар на автостоянке в Киеве потушен
Пожар, вспыхнувший в воскресенье, 22 сентября, на автостоянке в Деснянском районе Киева, потушен.
Вести.Ru 17:35
Политика
Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом
"Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.
ТАСС 17:28
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском 19:03
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:03
Финансы
Сбербанк оценил объемы выдачи образовательных кредитов по госпрограмме
Получить кредит в рамках госпрограммы «Образовательный кредит с государственной поддержкой» может любой гражданин России с 14 лет.
Давыдов.Индекс 08:01
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Технологии
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru 12:50
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
Политика
В Китае начали взрывать мечети
Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.
Lenta.ru 08:59
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Технологии
Программисты создали плагин, который экономит память смартфона
Программисты из Масачусетского университета создали плагин для смартфонов, которые раньше считался невозможным.
Профиль вчера в 04:02
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Здоровье
Медики признались в недооценке опасности вейпинга
Медики начинают подозревать, что вейпы очень опасны. Электронные сигареты появились на рынке около десяти лет назад.
Ридус 19:11
Хоккей
«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева
Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
REGNUM 05:48
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Футбол
РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости 20 сентября в 10:29
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Космос
NASA утвердило проект межпланетной миссии Europa Clipper
N+1 17 сентября в 02:02
Энергетика
Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление
Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском 18:45
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Игры
Sony может выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году
Компания высоких технологий Sony в 2020 году может представить одну из самых ожидаемых консолей в мире PlayStation пятого поколения.
iReactor 00:28
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Политика
США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации, которая сопровождает иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
Российская газета 18:24