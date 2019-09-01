РПЛ
Спорт-Экспресс«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра
Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Политика
Мадуро заявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Военно-технические специалисты из России прилетели на двух самолетах в Венесуэлу и находятся в стране, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Политика Сегодня вчера в 05:39
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Здоровье
Эксперт ВОЗ: даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца
Умеренная физическая активность поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, для этого в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов, рассказал РИА Новости директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
Траньков объяснил, почему удалил пост с критикой Смолова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, почему он удалил пост в Twitter с критикой в адрес форварда московского «Локомотива» Федора Смолова во время встречи 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Напомним, Траньков назвал футболиста бездарностью.
Sportbox.RU 02:58
Политика
Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке
Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия вчера в 16:39
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд гривен (более 16 млрд руб или $249 млн.).
РБК 03:18
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Культура
Всероссийский театральный марафон пройдет на Северном Кавказе
28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
Российская газета 26 сентября в 13:20
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru 27 сентября в 12:01
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Экономика
Что ждет россиян в октябре 2019 года
С 1 октября россияне смогут подавать групповые гражданские иски.
Коммерсантъ 26 сентября в 07:50
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05
Политика
МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Власти Соединенных Штатов развязали войну в киберпространстве против Ирана.
Российская газета 02:41
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Общество
Жителю Чечни пришлось извиниться перед Кадыровым за нарушение традиций
ИнфоСМИ 26 сентября в 04:05