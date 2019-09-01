РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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Выйдет ли ЦСКА на первое место? Прямая трансляция из Екатеринбурга

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«Урал» - «ЦСКА»: стартовые составы команд

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Настрой на победу: футболисты «Урала» готовятся к матчу с ЦСКА

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Панюков, Эль Кабир, Шарлия и Кучаев – в стартовых составах «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ

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«Урал» — ЦСКА: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

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«Урал» — ЦСКА. Стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Sport24.ru03:08

«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

Спорт-Экспресс03:21
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
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Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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