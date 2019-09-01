Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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«Урал» - «ЦСКА»: стартовые составы команд

Sport.ru03:30

«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

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Настрой на победу: футболисты «Урала» готовятся к матчу с ЦСКА

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Состав ЦСКА на матч с «Уралом»

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«Урал» — ЦСКА. Стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Sport24.ru03:08

Панюков, Эль Кабир, Шарлия и Кучаев – в стартовых составах «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ

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