Футбол
Спорт-Экспресс«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
Политика
Народная дипломатия: в Крым прибывает делегация из США и Европы
ТК Звезда вчера в 17:52
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 27 сентября в 09:08
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Космос
Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
Британское космическое агентство вместе с австралийским создадут гиперзвуковой самолет, передает CNN.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия
Щенок питбуля ценой жизни спас детей от ядовитой змеи в США
Телеканал 360° 02:49
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс вчера в 09:03
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия 08:59
Общество
Большую дагестанскую свадьбу отметят в Дербенте
Мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная и многонациональная свадьба в истории.
News.ru 07:56
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10