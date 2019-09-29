Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.
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«Урал» — ЦСКА: Чалов не реализовал пенальти

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