Футбол

RT на русскомRT на русскомСтал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

Soccer.ru09:14

Ты – Тедеско: генератор состава «Спартака» на «Урал»

Sports.ru03:51

«Спартак» теряет очки в Екатеринбурге. До «Зенита» — 17 очков, а уже через неделю матч в Питере

Sport24.ru08:30

Наверное, забить должен был сам Тедеско

Спорт-Экспресс08:30

Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ05:05

«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Чемпионат04:50

«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу

Советский спорт08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

ТАСС 07:22
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ 22 ноября в 14:55
Игры

Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
Игромания.ру 22 ноября в 11:18
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске

Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
News.ru вчера в 17:15
Гаджеты

Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu

О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
Astera 22 ноября в 13:19
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Технологии

Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra 09:17
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Здоровье

Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме

Вечерняя Москва 03:56
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Футбол

Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Военное обозрение 04:51
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Происшествия

В Британии предъявили обвинения подозреваемому в гибели 39 мигрантов

Полиция британского графства Эссекс сообщила, что подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамцев в Британии 23-летнему Кристоферу Кеннеди были предъявлены обвинения.
RT на русском 06:50
Космос

Астрономам удалось запечатлеть «золотой» вид Млечного Пути

«Наши снимки смотрят прямо на середину Млечного пути, к тому региону, который астрономы называют Галактическим Центром».
Капитал страны 21 ноября в 13:52
Политика

Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса

Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
ИА Новороссия 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кутепов Илья
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное