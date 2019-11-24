РПЛ

ProstoProSportProstoProSport«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру

Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на игру 17-го тура РПЛ.
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«Урал» — «Спартак»: Шюррле выйдет на поле с первых минут

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