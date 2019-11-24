Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на игру 17-го тура РПЛ.

«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру

Происшествия В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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