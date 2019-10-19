РПЛ
Свободная Пресса«Урал» на выезде победил «Тамбов»
В матче 13 тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на выезде одержал волевую победу над "Тамбовом" со счётом 2:1. Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Парфенова смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
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Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Спорт
СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года
Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, в нее не попал вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Единоборства
Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса
В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Происшествия
В орловскую больницу попала девочка-маугли
В Орловский областная центр медицинской помощи детям имени Кругловой доставили 12-летнюю девочку-маугли, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Общество
Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России, последним шагом которого станет полный запрет на их использование.
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Футбол
«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Происшествия
В Киеве убили внука азербайджанского композитора
В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом стало известно из публикации посольства Азербайджана на Украине в Facebook.
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.