Коронавирус

Sports.ruSports.ru«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями

«Урал» подтвердил, что ближайшие домашние матчи команды пройдут в присутствии болельщиков.
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Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Чемпионат04:34

Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика

Екатеринбург Онлайн03:49

«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

Советский спорт04:30

Роспотребнадзор разрешил «Уралу» пустить болельщиков на матч. На стадион придут 3,5 тысячи человек

66.ru04:25

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах

Sport24.ru04:09

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями

Sports.ru04:30

Официально: «Урал» сыграет с «Рубином» при болельщиках

Матч ТВ03:38
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Политика

Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
RT на русском 09:08
Общество

В Москве похоронили сатирика Анатолия Трушкина

REGNUM 09:22
Общество

Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру 08:23
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Общество

Вирусолог рассказал о возможной второй волне коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал о возможности наступления второй волны распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:55
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Происшествия

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Предположительно, захоронению может быть не менее 300 лет.
Российская газета вчера в 04:38
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Происшествия

Радикалы зажгли файеры у здания суда на Украине

Радикалы зажгли файеры возле здания Шевченковского районного суда в Киеве, где сегодня избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
РЕН ТВ 09:16
Политика

Песков назвал главные качества, которыми должен обладать дипломат

Любовь к Родине, обширные знания и чувство юмора должны быть в "арсенале" каждого дипломата, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС 07:55
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Общество

Структура Мамута обжаловала регистрацию товарного знака Nginx

Компания Lynwood Investments Александра Мамута 10 июня подала жалобу в ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию товарного знака NGINX APP PROTECT, говорится в документах патентного ведомства, на них обратил внимание РБК.
Коммерсантъ 09:20
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
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Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к работе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, отвечая на вопросы представителей молодежного движения «Юнармия» в рамках виртуальной акции «Я люблю Россию», что президент России Владимир Путин «в хорошем смысле слова трудоголик».
RT на русском 09:22
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Политика

Посла РФ вызвали в МИД Румынии после заявления Захаровой

Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о национальной стратегии обороны республики.
Известия 08:44
Единоборства

Костя Цзю назвал слабую сторону Нурмагомедова

Матч ТВ 02:21
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Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
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Футбол

«Сочи» начал продажу билетов на матч с «Ростовом». Минимальная цена — 800 рублей

«Сочи» объявил о начале продажи билетов матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Минимальная стоимость билета составляет 800 рублей.
Матч ТВ 08:37
Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
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В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики

Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru 04:37
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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