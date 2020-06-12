«Урал» на своем официальном сайте сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» пройдут в присутствии зрителей.

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах

Политика Макрон поздравил Путина и россиян с Днем России РИА "Новости" / Сергей Гунеев Президент Франции Эмманюэль Макрон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России.

Гаджеты Вышла публичная бета-версия ОС Android 11 Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить. 6

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 404

Политика Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.

Общество Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,8K

Футбол Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 105

Политика Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка» Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.

Общество Борис Джонсон осудил требования снести памятники великим британцам В своем аккаунте в Twitter Джонсон написал, что осуждает идеи в рамках борьбы против расизма убрать с улиц страны памятники в честь исторических деятелей. 2

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 208

Политика Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.

Происшествия Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи. 560

Авто В России появился новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE. 33

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 175

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 40

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 829