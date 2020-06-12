Коронавирус
Sport24.ru«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах
«Урал» на своем официальном сайте сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» пройдут в присутствии зрителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика
Екатеринбург Онлайн03:49
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Макрон поздравил Путина и россиян с Днем России
РИА "Новости" / Сергей Гунеев Президент Франции Эмманюэль Макрон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России.
РЕН ТВ 13:31
Гаджеты
Вышла публичная бета-версия ОС Android 11
Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.
Что происходит вчера в 06:27
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
Общество
Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post
Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Культура
Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции
News.ru вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Футбол
Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter
Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Происшествия
Атомная подлодка загорелась во Франции
Lenta.ru 12:47
Общество
Борис Джонсон осудил требования снести памятники великим британцам
В своем аккаунте в Twitter Джонсон написал, что осуждает идеи в рамках борьбы против расизма убрать с улиц страны памятники в честь исторических деятелей.
РЕН ТВ 13:23
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
ToDay News Ufa 10:49
Футбол
В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф вчера в 07:09
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт 04:43
Авто
В России появился новый Land Rover Defender
Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59