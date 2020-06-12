Коронавирус

Sport24.ruSport24.ru«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах

«Урал» на своем официальном сайте сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» пройдут в присутствии зрителей.
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Матч «Урал» — «Рубин» пройдет со зрителями: на стадион пустят только каждого десятого болельщика

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«Урал» получил разрешение на допуск болельщиков в матче с «Рубином»

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«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями

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Роспотребнадзор разрешил «Уралу» пустить болельщиков на матч. На стадион придут 3,5 тысячи человек

66.ru04:25

«Урал» объявил, что матч с «Рубином» пройдет со зрителями на трибунах

Sport24.ru04:09

Ближайшие домашние матчи «Урала» пройдут со зрителями

Чемпионат04:34

Официально: «Урал» сыграет с «Рубином» при болельщиках

Матч ТВ03:38
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Макрон поздравил Путина и россиян с Днем России

РИА "Новости" / Сергей Гунеев Президент Франции Эмманюэль Макрон направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России.
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Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

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На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
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Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Супруга Трампа переписала брачный контракт — The Washington Post

Пересмотра брачного контракта с президентом США Дональдом Трампом добилась его жена после его победы на выборах, 12 июня сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу Мэри Джордан «Искусство ее сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».
ИА Красная Весна 13:38
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

РБК 13:48
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Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

News.ru вчера в 06:25
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Футбол

Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter

Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Атомная подлодка загорелась во Франции

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Борис Джонсон осудил требования снести памятники великим британцам

В своем аккаунте в Twitter Джонсон написал, что осуждает идеи в рамках борьбы против расизма убрать с улиц страны памятники в честь исторических деятелей.
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

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Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки

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Футбол

В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»

Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
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Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
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Автоспорт

Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
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Авто

В России появился новый Land Rover Defender

Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
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