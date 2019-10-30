Футбол
News.ru«Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
|24′
|34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
|37′
|П
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. На 14-й минуте матча отличился полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов. Через десять минут полузащитник «Урала» Николай Димитров сравнял счёт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество
Каждый второй подросток сталкивался с агрессией в школе
С агрессией в школе сталкивается каждый второй из опрошенных подростков (52%), сообщает РБК по данным исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения».
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
Общество
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
Политика
Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2»
Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду, что США сможет помешать России достроить "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Политика
Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе
Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot Citroen снова начали переговоры о слиянии
Концерн FCA (Fiat Chrysler) и компания PSA Group (Peugeot Citroen) объявили о начале новых переговоров по слиянию.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по шайбам в истории НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 12-е место по числу голов в истории регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Политика
В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы
Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года
Что касается коэффициентов на проход, то здесь такие цифры: 2.46 и 1.55. В матче «Динамо» — «Шахтер», ну или наоборот, всегда жарко.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года
Activision сообщила, что Call of Duty: Modern Warfare стала самой продаваемой игрой 2019 года.
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
Игры
Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза
Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
Новинка размером с Hyundai Creta предлагает богатое оснащение по низкой цене – всего 800 тыс. рублей за топовую версию с системой экстренного автоторможения и адаптивным «круизом».
Экономика
ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Шоу-бизнес
Фото крещения правнучки Алисы Фрейндлих растрогало фанатов
Внучка Алисы Фрейндлих 25-летняя Анна Тарасова опубликовала в Instagram фото с крещения маленькой дочки.