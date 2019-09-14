Футболисты московского "Спартака" на своем поле проиграли екатеринбургскому "Уралу" в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ

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