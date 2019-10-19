В субботу, 19 октября, ФК "Урал" в рамках российской премьер-лиги обыграл в Саранске "Тамбов" 1:2. Победа оказалась волевой, "шмели" вырвали победу благодаря голам Владимира Ильина и Вараздата Арояна.

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