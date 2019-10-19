РПЛ
Московский Комсомолец Екатеринбург«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом»
В субботу, 19 октября, ФК "Урал" в рамках российской премьер-лиги обыграл в Саранске "Тамбов" 1:2. Победа оказалась волевой, "шмели" вырвали победу благодаря голам Владимира Ильина и Вараздата Арояна.
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Шоу-бизнес
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за ее здоровье
Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационной клинике, ее близкие призывают всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.
МонаВиста 10:34
Происшествия
В Берлине загорелся поезд, есть пострадавшие
В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Пострадали по меньшей мере три человека.
Вести.Ru 15:47
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra 09:02
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
RT на русском 09:52
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru 18:35
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 17:59
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые призналась, что намучилась во время развода
Каролина признается также: во время развода у неё были определенные колебания и нерешительность, ведь она понимала, что они с мужем прожили ни много ни мало 14 лет.
Bimru.ru вчера в 10:33
Армия и оружие
Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии
Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.
РБК 18:49
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Армия и оружие
Армия США хочет улучшить транспортные средства с помощью НЛО
На сайте TTSA указано, что вместе с Командой по развитию боевых возможностей армии она будет проводить исследования и разработки с целью «изучения технологических инноваций для развития улучшенных возможностей для наземных транспортных средств Армии».
Ferra вчера в 10:37
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Петербургский дневник 14:51
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском вчера в 02:34
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда 01:28
Авто
Skoda представила первые изображения новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia.
Автостат 17 октября в 10:07
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости 02:36
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33