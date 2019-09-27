РПЛ
RT на русском«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Футбол
РФС снял 6 очков с «Анжи» за долги перед Янником Боли
Российский футбольный союз (РФС) снял шесть очков с махачкалинского "Анжи" за просроченную задолженность перед бывшим нападающим команды Янником Боли, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 17:54
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета 01:43
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В клубе Мамаев будет выступать под десятым номером.
Znak.com 11:59
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 14:57
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»
Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 09:19
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Футболисты «Монако» разгромили «Брест»
В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".
Вести.Ru 17:10
Происшествия
В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре
Пять человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре в Балтиморе штата Мэриленд (США).
РБК 17:15
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 16:11
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Авто
Дешевый электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже
В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 10:55
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Авто
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России
В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX.
Российская газета вчера в 08:07
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Футбол
Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Происшествия
США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Известия 15:58
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08