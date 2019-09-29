РПЛ
RT на русском«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.
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Армия и оружие
Глава МИД Сирии заявил о крупнейшей группировке террористов в Идлибе
Политика Сегодня 12:29
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан.
Российская газета 06:42
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск 04:02
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Футбол
«Атлетик» — «Валенися» — 0:1, 28 сентября 2019 года, гол Черышева, видео
Забил победный гол, пока в клубе хаос и конфликты. В начале сезона в «Валенсии» творится хаос.
Чемпионат 09:22
Хоккей
Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском 22:27
Общество
В России официально запретили курить на балконах
Согласно одной из поправок, теперь использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров попало под полный запрет.
Newslab.ru 26 сентября в 22:58
Политика
Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз
В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.
REGNUM вчера в 05:43
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55
Политика
Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом
Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Авто
Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor вчера в 23:21
Наука
Частицы пластика нашли в чайных пакетиках
Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.
Москва 24 21:23
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до четвертой категории из пяти
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории из пяти возможных.
РБК 22:37
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Кино
Создатели «Мстителей» представили профайл Тора
Игромания.ру 13:05
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42