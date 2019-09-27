РПЛ
RT на русском«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.
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Общество
МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:16
Театры
Источник назвал причину смерти Марка Захарова
Известия 06:32
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке
Радостную новость сообщила сестра невесты, принцесса Евгения, а также Букингемский дворец.
Salt Mag 26 сентября в 08:05
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor 26 сентября в 20:18
Кино
Александр Петров обнимался с новой возлюбленной на презентации сериала
Накануне в одном из московских ресторанов состоялась презентация сериала «ТРИАДА», снятого по сценарию Дарьи Грацевич.
StarHit.ru 25 сентября в 15:00
Политика
К Лаврову в ООН выстроилась огромная очередь
Выступление главы МИД России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – после спича к дипломату выстроилась очередь из желающих задать дополнительные вопросы.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Автоспорт
Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
F1news.ru 03:14
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Происшествия
Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.
РИА Новости 05:23
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
«Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.
Lenta.ru 04:53
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM вчера в 00:45
Космос
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 25 сентября в 15:01
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью
Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru 26 сентября в 04:02
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
RT на русском вчера в 21:39
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом»
В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».
Петербургский дневник 03:41
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Политика
Трамп начал активно пиариться за счет Зеленского
Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 27 сентября 2019 г. Как ранее сообщал News Front, демократы инициировали процедуру импичмента, мотивируя это решение тем, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него компромата на Байдена.
Новостной фронт 02:47
Авто
Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35