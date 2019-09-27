Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.

Общество МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах «Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.

Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Политика Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.

Политика Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

Кино Александр Петров обнимался с новой возлюбленной на презентации сериала Накануне в одном из московских ресторанов состоялась презентация сериала «ТРИАДА», снятого по сценарию Дарьи Грацевич.

Политика К Лаврову в ООН выстроилась огромная очередь Выступление главы МИД России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – после спича к дипломату выстроилась очередь из желающих задать дополнительные вопросы.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Происшествия Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.

Политика В США призвали не пускать Россию на Луну «Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Политика Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.

Автоспорт Квят пропустит квалификацию Гран-при России Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".

Футбол Сегодня «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом» В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».

Футбол Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.

Политика Трамп начал активно пиариться за счет Зеленского Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 27 сентября 2019 г. Как ранее сообщал News Front, демократы инициировали процедуру импичмента, мотивируя это решение тем, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него компромата на Байдена.