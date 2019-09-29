РПЛ

RT на русскомRT на русском«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

Урал — ЦСКА
завтра
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.
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