Перед матчем 11-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА в Екатеринбурге выпал первый снег.

Политика Педерсен заявил о консенсусе по конституционному комитету Сирии Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен сообщил, что созданный конституционный комитет по Сирии поддержан всеми членами СБ ООН, астанинской тройкой и малой группой по Сирии.

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Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Происшествия В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Здоровье Врач рассказал о безопасном времени использования наушников Критичным считается уровень громкости в 80 децибелов, цитирует врача ТАСС.

Армия и оружие Сирия требует вывода войск США и Турции В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.

Экономика Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.

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Гаджеты GlobalFoundries раскрыла планы по выходу на публичное размещение акций Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на генерального директора Томаса Колфилда (Thoma Caulfield), что GlobalFoundries рассчитывает выйти на публичное размещение акций в 2022 году.

Политика Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.

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Футбол Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».