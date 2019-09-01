Футбол
Телеканал 360°«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
RT на русском 17:40
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
РИА Новости 13:51
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета 19:25
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 01:34
Футбол
Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своем помощнике Микеле Артете.
Sports.ru 18:20
Здоровье
Ученые: Больные ВИЧ имеют более высокий риск образования тромбов
Имеющие ВИЧ люди демонстрируют более высокий риск образования тромбов по сравнению со здоровыми пациентами.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 08:18
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак против Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что не намерены впредь вести ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, так как власти этой страны предложили им перемирие.
Московский Комсомолец 15:49
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Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр Steam
Запрет на перепродажу игр, которого пытаются добиться разработчики, противоречит законам Евросоюза, поскольку в этом регионе все товары, включая программное обеспечение, могут продаваться без разрешения производителя или первоначального продавца.
News.ru 10:33
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии
Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Культура
В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
Культуромания вчера в 13:21
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Происшествия
Двое жителей Приангарья заблудились в тайге, отправившись за грибами
REGNUM 18 сентября в 22:53
Политика
Киев решил продать крейсер «Украина»
Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
Известия 17:50