РПЛ

ЧемпионатЧемпионатБакаев — после 0:0 с «Уралом»: думаю, «Спартак» прогрессирует

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).
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