Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).

Бакаев — после 0:0 с «Уралом»: думаю, «Спартак» прогрессирует

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