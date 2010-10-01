В Туле сегодня прошёл выездной матч «Урала» против местного «Арсенала». Проигрывая после первого тайма, екатеринбургские футболисты могли выигрывать, но не реализовали важнейший пенальти.

Политика В США заявили, что Россия «неизбежно» попытается вмешаться в выборы По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года.

Происшествия Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.

Политика Власти Китая намерены развивать отношения с РФ по всем направлениям Ранее на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле российский лидер Владимир Путин назвал российско-китайские отношения важнейшим фактором мировой политики.

Экономика В России начнется массовое сокращение госслужащих В России в 2020 году начнется реформа сферы госуправления, предполагающая массовое сокращение госслужащих, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.

Здоровье Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Общество Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Футбол Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Здоровье Врачи призвали водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи призывают водителей не забывать о пользе 10 тыс. шагов в день.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Общество Невесты в России «постарели» на 8 лет Росстат сообщил о повышении возраста невест в России на 8 лет, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Шойгу полагает, что обязательный призыв в армию могут отменить Сергей Шойгу не отрицает, что обязательный военный призыв может быть отменен, но у министра на это свой взгляд.

Футбол Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин Экс-работница "Макдональдс" Паула Лека заявила, что с удовольствием примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Авто В России изменились правила расчета транспортного налога В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.

Политика Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.