Футбол

Телеканал ОТВТелеканал ОТВ«Урал» упустил победу над «Арсеналом» из-за пенальти

В Туле сегодня прошёл выездной матч «Урала» против местного «Арсенала». Проигрывая после первого тайма, екатеринбургские футболисты могли выигрывать, но не реализовали важнейший пенальти.
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