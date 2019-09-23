Футбол
Телеканал ОТВ«Урал» упустил победу над «Арсеналом» из-за пенальти
В Туле сегодня прошёл выездной матч «Урала» против местного «Арсенала». Проигрывая после первого тайма, екатеринбургские футболисты могли выигрывать, но не реализовали важнейший пенальти.
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Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Известия вчера в 22:35
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru 21 сентября в 17:23
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
Раскрыто убийство Михаила Круга
Lenta.ru 04:31
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Экономика
Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Авто
В России подорожал кроссовер Hyundai Creta
32CARS.ru 02:01
Общество
Из мусора достали 700 млн рублей
Более полутора миллионов граждан обратились за перерасчетом платы за вывоз отходов 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание
В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Экономика
В «коммуналку» россиян предложили включить новый платеж
Минфин и Центробанк России предложили создать единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.
Lenta.ru 20 сентября в 05:21
Происшествия
Сирийские мигранты пытались улететь из Греции под видом украинцев
Известия вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Политика
Челябинский губернатор отправил в отставку трех руководителей
Своих должностей лишились только три руководителя, сообщили «URA.RU» источники в губернаторской резиденции.
URA.Ru 04:01
Экономика
«Интурист» работает в плановом режиме на фоне ухода с рынка Thomas Cook
Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не скажется на работе контролируемого им туроператора «Интурист», заявил исполнительный директор российской компании Сергей Толчин.
Коммерсантъ 03:40
Происшествия
Напавшего на двух российских военных задержали в Таджикистане
Lenta.ru вчера в 05:36
Политика
Рухани: США преувеличивают ущерб от атаки на НПЗ Саудовской Аравии
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты преувеличивают ущерб, нанесённый нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика
«Нафтогаз» оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС.
ТАСС 20 сентября в 02:23
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Происшествия
В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03