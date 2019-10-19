У екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин (73) и Вараздат Ароян (76). После этой игры Урал набрал 17 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Тамбов, потерпев восьмое поражение в сезоне, с восемью очками расположился на 16-м месте.

«Урал» в гостях одержал волевую победу над «Тамбовом»

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