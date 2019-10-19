Екатеринбургский «Урал» на выезде одолел «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Тамбов» вышел вперёд на 61-й минуте благодаря голу Владимира Обухова с пенальти.

«Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ

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