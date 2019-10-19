РПЛ
Коммерсантъ Екатеринбург«Урал» в гостях победил «Тамбов» 1:2
В рамках 13 тура российской премьер-лиги футбольный клуб «Урал» в Саранске сегодня встретился с «Тамбовом». Матч закончился в пользу екатеринбуржцев 1:2. Все мячи были забиты во втором тайме.
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Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News 17 октября в 08:47
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Общество
СМИ раскрыли личность двойника Зеленского в Москве
На прошлой неделе большую популярность в СМИ получил невероятно похожий на украинского президента Владимира Зеленского мужчина, которого сфотографировали в московском метро.
Московский Комсомолец 14:30
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Футбол
Гризманн: «Постепенно сыгрываюсь с Месси и Суаресом»
Что касается атакующего трио нашего клуба, то будет игры, как лучше этой, так и хуже. Я, Месси и Суарес начинаем сыгрываться друг с другом.
Soccer.ru 10:40
Происшествия
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший с Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти годовалого ребенка, передает Life.ru.
Рамблер вчера в 11:25
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Вспоминаю маму: Принц Гарри трогательно упомянул леди Ди в интервью
Принц Гарри дал откровенно открытое интервью о "ране", которую оставила смерть его матери – принцессы Дианы.
Газета Metro вчера в 09:59
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Кино
Тарантино отказался переделывать фильм для Китая
Рамблер 06:58
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.
Российская газета 03:20
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии
Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.
Известия 09:59
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон попала в ДТП накануне собственного дня рождения
Журналистка Екатерина Гордон оказалась участницей серьезного ДТП накануне собственного дня рождения.
Дни24 07:30
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Игры
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в Каталонии в день всеобщей забастовки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:52
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Футбол
Аршавин: судья назначил левый пенальти в ворота «Ростова»
Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат 13:41
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Космос
Путешествия в космос со скоростью света: ученые NASA придумали уникальный двигатель
Ученые заявляют, что ему не понадобится традиционное топливо, а скорость полета превысит скорость света.
Экология Регионов 16 октября в 01:09
Происшествия
Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли
Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.
Lenta.ru 15:05