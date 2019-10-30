Футбол
News.ru«Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
|24′
|34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
|37′
|П
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. На 14-й минуте матча отличился полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов. Через десять минут полузащитник «Урала» Николай Димитров сравнял счёт.
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