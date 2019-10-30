Футбол

MetaratingsMetaratings«Урал» выбил «Арсенал» из Кубка России

Урал — Арсенал (Тула)
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
14′
Георгий Костадинов
Николай Димитров
24′
34′
Сергей Ткачев
Отман Эль-Кабир
37′
П
«Урал» дома переиграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка России. Основное и дополнительное время не позволило выявить победителя, а в серии пенальти уральцы оказались сильнее.
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