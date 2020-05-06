Экономика

РБКРБК«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.
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«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ИА Красная Веснавчера в 06:12

«Уралкалий» прокомментировал поставки калия из Белоруссии в Китай

RuNews24.ru01:10

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

РБКвчера в 14:15

Белоруссия взяла пример с Саудовской Аравии в давлении на Россию

Lenta.ru02:11

Российский калий может пройти мимо Китая

Коммерсантъвчера в 06:10

«Уралкалий» не согласен демпинговать на китайском рынке

ИА REXвчера в 05:45

«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ПРАЙМвчера в 03:26
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
54
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
40
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
493
Общество

В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии

В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий.
Российская газета 03:05
139
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
46
Общество

В Приморье Находку закрывают на карантин из-за коронавируса

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. По состоянию на 5 мая общее количество заболевших в Находкинском городском округе составляет 42 человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
59
Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
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Армия и оружие

Россия объявила о продаже ЗРК С-400 в Ирак

Чиновники ждут официального запроса от заказчика. Россия объявила о готовности продажи ЗРК С-400 в Ирак.
Piter.tv 01:52
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
2
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
1,6K
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
190
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
823
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
204
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило премьер-министру Михаилу Мишустину, указывались в том числе отсрочка по уплате страховых взносов для всех транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД, пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в транспортной отрасли.
РБК 02:00
Финансы

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
РИА Новости вчера в 18:32
7
Культура

Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Телеканал 360° вчера в 22:19
41
Общество

Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 02:41
231
Происшествия

Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство

Интерфакс 02:21
1
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 10:26
324
Наука

Ученые предсказали скорое наступление катастрофической жары

Live24 03:00
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
17
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
116
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
49
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Общество

В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 10:02
133
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности пресс-служба министра здравоохранения Омской области В понедельник, 4 мая, больница была закрыта на карантин.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
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Российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира - в Березниках.
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