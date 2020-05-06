Экономика

РБКРБК«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.
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«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ИА Красная Веснавчера в 06:12

«Уралкалий» прокомментировал поставки калия из Белоруссии в Китай

RuNews24.ru01:10

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

РБКвчера в 14:15

Белоруссия взяла пример с Саудовской Аравии в давлении на Россию

Lenta.ru02:11

Российский калий может пройти мимо Китая

Коммерсантъвчера в 06:10

«Уралкалий» не согласен демпинговать на китайском рынке

ИА REXвчера в 05:45

«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ПРАЙМвчера в 03:26
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 03:34
569
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

Генеральная прокуратура России признала фейком распространяющиеся в интернете сообщения об искусственном создании коронавируса.
ТАСС 02:37
Политика

Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений

Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Общество

В Москве провели более 1 млн тестов на коронавирус

Число проведенных в Москве тестирований на выявление нового типа коронавируса превысило 1 млн.
Известия 01:37
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Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
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Космос

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

Ученые считают, что у Марса в начале существования могло быть более мощное магнитное поле.
Актуальные Новости 04 мая в 08:33
4
Происшествия

Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку

Экспресс газета вчера в 04:18
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Путешествия

Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией

Согласно расчетам, первые полеты между Турцией и российскими городами, где зафиксирован низкий уровень инфицирования, могут состояться после 12 июня.
Lenta.ru 02:29
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
4,5K
Шоу-бизнес

Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 15:47
21
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
310
Общество

ЕГЭ могут перенести на июль-август – СМИ

Москва, 6 мая 2020, 09:28 — REGNUM Проведение экзаменов в формате ЕГЭ может быть перенесено на июль-август.
REGNUM 02:28
6
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
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Авто

Самые выгодные кроссоверы для перепродажи

Российское аналитическое агентство проанализировало изменение стоимости проданных на вторичном рынке в прошлом году среднеразмерных кроссоверов, приобретённых у дилера в 2016 году и выбрало самые ликвидные модели.
Car.ru вчера в 23:42
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
23
Общество

Отопление в Москве начнут отключать 7 мая

В Москве отключать отопление начнут с 7 мая, процесс продлится три дня, объявил заммэра Петр Бирюков.
Интерфакс 01:13
218
Политика

В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:05
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Здоровье

Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса

Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии.
ФАН 02:50
1
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

Если в США или России дела с продажей новых машин из-за пандемии коронавируса идут плохо, то есть страна, где в прошлом месяце не продали ни одного автомобиля.
SpeedMe 04 мая в 01:58
36
Общество

Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости вчера в 10:57
115
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
3
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру в «ВЭБ-Арену»

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-Арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
5
Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
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Происшествия

Генпрокуратура Казахстана обещала проверить видео из сауны

Автор видео провел «экскурсию» для зрителей и заявил, что в сауне отдыхают судья и прокурор.
REGNUM 02:37
Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
Общество

Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора

Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект.
Ведомости 02:28
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Российская компания
Российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Уралкалий». Производственные мощности компании находятся в городах Березники и Соликамск Пермского края, штаб-квартира - в Березниках.
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