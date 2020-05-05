Экономика
РБК«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
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Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Футбол
Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса
Суарес занимал должность вице-президента мадридского клуба в период с 2006 по 2009 год, когда во главе «Реала» стоял Рамон Кальдерон.
Sport24.ru 13:22
Космос
Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС 14:28
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
В Липецкой области вводят обязательный масочный режим
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Общество
В семи районах Ленобласти вводят обязательный масочный режим
В семи районах Ленинградской области вводят обязательный масочный режим, сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко во вторник, 5 мая, в своём Instagram.
78.ru 08:15
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В Югре вводится обязательный масочный режим
Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Происшествия
Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины
Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество
Сергей Шнуров отреагировал на запрет «наливаек» в жилых домах
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 17:28 — REGNUM Известный музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров, известный острой стихотворной реакцией на события в разных областях, в своем Instagram-канале опубликовал новое произведение о запрете работы так называемых «наливаек» в жилых домах.
REGNUM 10:28
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Общество
822 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 03 мая в 05:30
Энергетика
Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию
В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая
Cyber.sports.ru 13:48