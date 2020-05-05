Экономика

РБКРБК«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
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«Уралкалий» не согласен демпинговать на китайском рынке

ИА REX05:45

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

РБК14:15

«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ИА Красная Весна06:12

Российский калий может пройти мимо Китая

Коммерсантъ06:10

Уралкалий прокомментировал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

МонаВиста14:50

«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну

ПРАЙМ03:26
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Футбол

Бывший вице-президент «Реала» Суарес скончался от коронавируса

Суарес занимал должность вице-президента мадридского клуба в период с 2006 по 2009 год, когда во главе «Реала» стоял Рамон Кальдерон.
Sport24.ru 13:22
Космос

Китай запустил в космос очередную ракету-носитель «Чанчжэн-5B»

Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая: С космодрома Вэньчан в провинции Хайнань был произведён успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5B".
ДВ-РОСС 14:28
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
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Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Общество

В Липецкой области вводят обязательный масочный режим

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
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Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
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Общество

В семи районах Ленобласти вводят обязательный масочный режим

В семи районах Ленинградской области вводят обязательный масочный режим, сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко во вторник, 5 мая, в своём Instagram.
78.ru 08:15
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Общество

В Югре вводится обязательный масочный режим

Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
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Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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Происшествия

Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины

Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество

Сергей Шнуров отреагировал на запрет «наливаек» в жилых домах

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 17:28 — REGNUM Известный музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров, известный острой стихотворной реакцией на события в разных областях, в своем Instagram-канале опубликовал новое произведение о запрете работы так называемых «наливаек» в жилых домах.
REGNUM 10:28
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
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Теннис

Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Общество

822 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2290 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 03 мая в 05:30
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Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт 10:59
Общество

В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
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Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

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